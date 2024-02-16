Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:17

Güncelleme: 16.02.2024 - 10:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine atandı. Peki, Yeni Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy kimdir? Fatih Ulusoy nereli, kaç yaşında?

FATİH ULUSOY KİMDİR?

Fatih Ulusoy 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulundu. Kasım 2005-Ağustos 2006 tarihlerinde Afganistan'daki NATO Kıdemli Sivil Temsilciliğinde Siyasi Danışman olarak görev yürüttü, Eylül 2006-Eylül 2010 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Başkatip ve Müsteşar oldu, Eylül 2010-Eylül 2012 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Özel Müşavir Yardımcısı, (Daire Başkanı sıfatı ile) Eylül 2012-Kasım 2015 Londra Büyükelçiliği'nde Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Aralık 2015 - 10 Ocak 2019 tarihleri arasında Addis Ababa Büyükelçisi oldu. Ayrıca aynı tarihten itibaren Afrika Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 10 Ocak 2019 - 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Güney Filipinler Barış Süreci- Bağımsız Silahsızlanma Komisyonu (IDB) Başkanı oldu. 13 Ağustos 2021'den itibaren Riyad Büyükelçisi olarak görev yaptı.