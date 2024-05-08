Kuzey Makedonya’da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya’da halk cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ve parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:56
Kuzey Makedonya’da halk cumhurbaşkanlığı ikinci turu için sandık başında
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Balkan ülkesi Kuzey Makedonya’da 24 Nisan’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre Gordana Siljanovska Davkova ve Stevo Pendarovski 2. tura kalmıştı.

Kuzey Makedonya’da halk cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi ve parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme sürecinde cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde toplam 1 milyon 814 bin 317, parlamento seçimi için ise 1 milyon 815 bin 350 kayıtlı seçmen oylarını 3 bin 480 sandıkta oy kullanabilecek. Oy verme işlemi saat 19.00’da son bulacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçerli sayılması için ikinci turda katılımın yüzde 40’ın üzerinde olması gerekiyor.

Mahkumlar, engelli ve hasta kişiler ile yurt dışında yaşayanlar ise oylarını dün kullandı.

17 MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDEN SEÇİM YAPILACAK 

Seçmenler, 6. Seçim Bölgesi’nde 20’şer milletvekili olmak üzere toplamda 120 milletvekilinin seçildiği Parlamento seçimlerinde, 17 milletvekili listesi içinden seçim yapacak.

Milletvekili aday listelerinde, iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğünde “Avrupa Geleceği İçin” Koalisyonu, ana muhaefet partisi VMRO-DPMNE öncülüğündeki "Senin Makedonyan" Koalisyonu, Makedonya için Sivil Seçenek (GROM) öncülüğündeki “Makedonya Cesur” Koalisyonu, Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) öncülüğündeki Avrupa Cephesi İttifakı Koalisyonu, Sol (Levica) partisi, Arnavut muhalefet bloğu "VLEN" (Değer) Koalisyonu, ZNAM Hareketi, Birleşik Makedonya, Yeni Alternatif Üsküp, AVAJA, Avrupa Vatandaş Hareketi, Makedon Dönemi Üçüncü/Makedon Bağımsız Listeleri - Egemenler, Senin Partin, Rodina Makedonya, Desna (Sağ), Demokratlar Üsküp ve İşçi Partisi yarışıyor.

Bazı koalisyonların ve partilerin yalnızca belirli seçim bölgelerine yönelik listeleri olurken seçimlerde bin 2 erkek, 753 kadın toplam bin 755 aday bulunuyor.

Öte yanda Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ve parlamento seçimleri için toplam bin 999 gözlemci, çevirmen ve yabancı gazeteci takip edecek.

OY FARKI 182 BİN 586 

Ülkede 7. kez cumhurbaşkanlığı, 11. kez parlamento seçimleri düzenleniyor.

24 Nisan’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda yarışan 7 adaydan en çok oyu alan ana muhalefet partisi VMRO DPMNE öncülüğündeki “Senin Makedonyan” Koalisyonu adayı Gordana Sijanovska Davkova ile mevcut cumhurbaşkanı ve iktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğünde kurulan “Avrupa Geleceği İçin” Koalisyonu adayı Stevo Pendarovski cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda cumhurbaşkanı seçilmek için yarışıyor. Siljanovska Davkova ilk turda en yakın rakibi Pendarovski’ye 182 bin 586 oy fark attı.


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