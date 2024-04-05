La Casa de Papel'i aratmayan soygun: FBI'ı şoke etti

ABD'de hırsızlar, bir güvenlik firmasının binasından 30 milyon dolarlık nakit parayı çalıp iz bırakmadan kaçtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 10:47
La Casa de Papel'i aratmayan soygun: FBI'ı şoke etti
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Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde pazar günü yaşanan olayda, GardaWorld adlı bir güvenlik firmasının para deposu olarak kullanılan binadaki kasada yer alan tüm para çalındı.

Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan (LAPD) çarşamba günü yapılan açıklamada, kasanın yer aldığı bölgeye zorla girildiğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı bildirildi. Ayrıca hırsızların binaya nasıl girdiğinin de henüz tespit edilemediği aktarıldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre polis yetkilileri, hırsızların binanın çatısından içeri girip kasanın yerleştirildiği bölgeye ulaşmış olabileceğini düşünüyor. 

Soyguncuların hiçbir güvenlik ve alarm sistemine yakalanmadığına da dikkat çekildi. 

Paraların çalındığı ancak pazartesi günü görevlilerin kasayı açmasıyla ortaya çıktı. Polise göre firmada çok az kişi kasanın yerine ve içinde tutulan para miktarına dair bilgi sahibi. 

LAPD yetkilileri, hırsızların yerinin ve kimliğinin henüz tespit edilemediğini, FBI'ın da arama çalışmalarına destek verdiğini aktardı. 

FBI'dan yapılan açıklamada da olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, olayın Los Angeles tarihindeki en büyük nakit para hırsızlığından biri olduğunu söyledi.

Hırsızlık, akla ünlü Netflix yapımı La Casa de Papel'i de getirdi. Dizi, Alvaro Morte'nin canlandırdığı "Profesör" liderliğindeki bir ekibin, İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası'nı ustaca bir planla soymasını konu ediniyor.


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