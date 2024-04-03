ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Mart ayında 184 bin artışla piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:26
ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı
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ABD'de istihdam piyasasından bir güçlü veri daha geldi.

ADP özel sektör istihdamı Mart'ta 184 bin kişi arttı. Şubat'ta 140 bin olarak açıklanan veri de 155 bine revize edildi.

Veriler ABD’li şirketlerin geçtiğimiz ay Temmuz 2023’ten bu yana en fazla istihdam artışını gerçekleştirerek işgücüne yönelik güçlü bir talebe işaret ettiğini gösterdi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 16 bin, orta ölçekli işletmelerde 93 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 87 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 142 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 42 bin kişilik yükseliş oldu.

ÜCRET ARTIŞI DEĞİŞMEDİ

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret martta, Şubat ayında olduğu gibi yüzde 5,1 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun düştüğünü, ancak hem mallarda hem de hizmetlerde ücretlerin arttığını gösterdiğini kaydetti.


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