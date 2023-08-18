Lahey'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yırttılar

Yayınlanma: 18.08.2023 - 22:33

Güncelleme: 18.08.2023 - 22:33

Aşırı sağcı Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü’nün (Pegida), Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Cuma akşamı Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yırttı. Büyükelçilik önünde toplanan karşı göstericilerin taşla karşılık verdiği göç ve İslam karşıtı örgütün lideri Wagensveld ve 2 arkadaşı polise sığındı.

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, tasvip etmese de, ifade özgürlüğü nedeniyle, Kuran yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı.

Pegida lideri Wagensveld, Cuma günü, Türk hükümetinin yıllardır Hollanda'daki gösterilere müdahale ettiğini savunarak, buna bir son verilmesi için Kuran yırtma kararı aldıklarını açıkladı.

"AÇIKÇA NEFRET SÖYLEMİ"

Pegida lideri, “İslam ülkeleri, gösteri hakkının kısıtlanmaması durumunda İsveç ve Danimarka'yı yaptırımlarla tehdit ediyor. Bu kabul edilemez ve sert bir yanıt gerektiriyor” dedi.

Hollanda’da Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği DENK Partisi ile ve Türkiye kökenli bazı İslami kuruluşlar, Lahey Belediye Başkanı van Zanen’e başvurarak, eyleme izin verilmemesini talep etti.

DENK Partisi’nden yapılan açıklamada, "Bunun ifade özgürlüğü değil, açıkça nefret söylemi olduğu" belirtildi.

Açıklamada, aşırı sağcı örgütün “Müslümanları iliklerine kadar aşağılama ve toplumda bölünme tohumları ekme peşinde olduğu” savunuldu.

Hollanda Güvenlik Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, İsveç'te olduğu gibi Kuran'ın yırtılması veya yakılmasının, 'terör tehdidinin artmasına' yol açabileceği olasılığını dikkate alacağını söyledi.

"EYLEMİ YASAKLAMAK İÇİN BİR GEREKÇE YOK"

Ancak belediye başkanı olarak yasal görevinin, “anayasa ile belirlenmiş ifade ve gösteri özgürlüğü hakkını mümkün olduğunca kolaylaştırmak” olduğunu vurgulayan Jan van Zanen, bu nedenle eylemi yasaklamasının mümkün olmadığını açıkladı,

Lahey Belediye Başkanı, Hollanda hukukuna göre, bu eylemi yasaklamak için bir gerekçe bulunmağının altını çizdi.