İsveç'te İran Büyükelçiliği önünde Kuran'a yönelik saldırı
İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran'a yönelik saldırı düzenledi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi.
İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Salwan Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağına ayaklarını silen Momika, daha sonra Kuran'ı, Reisi'nin fotoğrafını, İran ve Irak bayraklarını ateşe verdi.
Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.
Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kuran'a, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.
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