Lapid ve Miçotakis görüştü: İş birliğine devam edeceğiz
İsrail Başbakanı Lapid, Yunan mevkidaşı Miçotakis ile ikili iş birliğini görüştü.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ikili iş birliğini ele aldı.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ile Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Miçotakis, İsrailli mevkidaşı Lapid'i göreve başlamasından dolayı kutladı ve kendisine başarılar diledi.
Açıklamada, "İki lider, enerji alanı dahil olmak üzere Yunanistan ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirmeye devam etmenin gerekliliğini görüştü. Düzenli ve yakın temas halinde kalma konusunda anlaştılar" ifadelerine yer verildi.
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