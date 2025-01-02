Las Vegas'ta patlayan Tesla Cybertruck'ın sürücüsü tespit edildi

Yayınlanma: 02.01.2025 - 13:31

Güncelleme: 02.01.2025 - 13:31

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve polisin, Las Vegas'ta patlayan Tesla Cybertruck elektrikli kamyonetin sürücüsünün kimliğini tespit ettiği bildirildi.

KOAA5 kanalı, “Üst düzey emniyet kaynaklarına göre, 37 yaşındaki Matthew Livelsberger sürücüydü ve kendisine bağlı birkaç Colorado Springs adresi vardı” ifadelerine yer verdi.

KTNV'ye göre şüpheli bir ordu gazisiydi. Yılbaşı günü "Turo" uygulaması aracılığıyla Colorado'da Cybertruck kiraladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı.

Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.

Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü.

MUSK'TAN AÇIKLAMA

Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

Musk, yeni bir mesajda ise Tesla kamyonetinde patlamanın "büyük hava fişekler ya da bomba" nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Kiralanan araçla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Musk, "Uzaktan ölçümler, patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor" bilgisini verdi.