Tesla, Türkiye’ye araç takas programını getirmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 31.12.2024 - 15:33

Güncelleme: 31.12.2024 - 15:33

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki kullanıcılarına araç takas hizmeti sunmayı planlıyor. Tesla Türkiye Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, takas programının çalışmalar arasında olduğunu belirtti.

TESLA TÜRKİYE’DE TAKAS HİZMETİ BAŞLIYOR MU?

Tesla, küresel pazarlarda yeni bir Tesla aracı satın almak isteyenlere mevcut araçlarını takas etme imkanı sunuyor. Türkiye’de ise henüz aktif olmayan bu programın yakında uygulanması bekleniyor. Tesla Türkiye’nin yöneticisi Emir Tunçyürek, bir kullanıcının takas desteğiyle ilgili sorusuna, “Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında” cevabını vererek bu ihtimali doğruladı.

TAKAS PROGRAMININ AYRINTILARI

Tesla’nın global takas programında, binek otomobiller, SUV’ler ve kamyonetler kabul ediliyor. Kullanıcılar, araçlarının bilgilerini ve fotoğraflarını Tesla’nın çevrimiçi platformuna yükleyerek araçlarının değerini öğrenebiliyor. Değerleme süreci, endüstri standartlarına ve piyasa verilerine göre yapılırken aracın hasar kaydı ve durumu da dikkate alınıyor.

Tesla, yalnızca içten yanmalı motorlu araçları değil, diğer elektrikli araçları da takas için kabul ediyor. Bu hizmet, Tesla sahiplerinin daha yeni modellerle araçlarını kolayca değiştirmesini sağlayacak.

TESLA TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞTE

2024 yılında 9 binden fazla Tesla Model Y satışı gerçekleştiren Tesla, Türkiye'deki en popüler ikinci elektrikli otomobil markası oldu. Araç takas programının uygulanması, Tesla’nın ülkedeki büyümesine katkı sağlayacak ve daha fazla müşteriye ulaşmasını mümkün kılacak.