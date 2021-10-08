Laschet’ten istifa sinyali

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Geçen ocak ayında CDU kongresinde genel başkanlığa seçilen Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet’e yönelik eleştirilerin ardından kendisinin istifa kararı aldığı haberleri dün gündeme yansıdı.

Laschet’in partili milletvekillerine seçim yenilgisinden sonra yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu ve bu süreci yumuşatmak istediğini söylediği belirtildi. Laschet, Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilim ve krizler sırasında “şantaj ve tehditlere boyun eğilmemesi” gerektiğini savunmakla birlikte, NATO üyesi ve AB’nin komşusu olduğuna vurgu yaptığı Türkiye’nin Almanya için önem taşıdığına dikkat çekmişti. İki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun sürmesi gerektiği vurgusu yapmıştı.

KOALİSYON PAZARLIĞI

Bu arada seçim sonrası hükümet kurma çalışmaları da sürüyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokratlar arasındaki görüşmeler dün başladı. SPD Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, üç partinin, kendi renklerinden adını alan bir “trafik ışığı” koalisyonu oluşturmak amacıyla farklılıkları “birer birer” törpülemek için doğrudan çalışmaya başlayacaklarını söyledi.