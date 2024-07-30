Latin Amerika'da 'Maduro' krizi: Ülkelere rest çekip, diplomatları geri çağırdı!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 13:38

Güncelleme: 30.07.2024 - 13:38

Aralarında Arjantin, Kosta Rika, Ekvator, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'ın bulunduğu dokuz Latin Amerika ülkesi, Venezuela'daki seçimlerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Guatemala hükümeti tarafından yapılan ortak açıklamada, Venezuela'da görevdeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarının dokuz Latin Amerika ülkesinde endişelere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, “Arjantin, Kosta Rika, Ekvator, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay hükümetleri Venezuela'daki başkanlık seçimlerinden derin endişe duymakta ve Venezuela halkının iradesine saygı gösterildiğinden emin olmak için bağımsız seçim gözlemcileri eşliğinde sonuçların tam olarak gözden geçirilmesini talep etmektedir” denildi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Maduro'nun yeniden seçilmesine ve seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını kaydetti.

VENEZUELA'DAN YANIT GELDİ

Venezuela yönetimi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesini tanımayı reddeden Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Panama, Peru, Uruguay ve Şili'deki diplomatlarını geri çağırdı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Venezuela hükümeti, egemenliğimize yönelik bir saldırı olan iğrenç bir emsal nedeniyle Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'daki diplomatik misyonlarının tüm üyelerini geri çağırmaya karar vermiştir ve ayrıca bu ülkelerin hükümetlerinden Venezuela'daki diplomatlarını geri çağırmalarını talep etmektedir” denildi.

Bakanlık, bu ülkelerin Venezuela'daki başkanlık seçimlerine ilişkin açıklamalarını ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendirerek, “Venezuela hükümeti kendi kaderini tayin hakkının korunmasını garanti altına almak için siyasi ve hukuki tedbirler alma hakkını saklı tutar. Venezüella hükümeti barış içinde bir arada yaşamayı tehdit eden her türlü faaliyete karşı koyacaktır” diye ekledi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile dün devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Ertesi gün Caracas'ta protestolar başladı, polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Protesto gösterilerinde Maduro'nun afişleri yakılırken, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykeli de eylemciler tarafından saldırıya uğradı.

Olaylara müdahale için takviye güvenlik güçlerinin sevk edildiği başkent Karakas'ta, bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülke çapında düzenlenen protesto gösterilerinde şimdiye kadar, Tachira eyaletinde 1, Maracay şehrinde 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Seçimlerde yüzde 44.2 oy alan Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.