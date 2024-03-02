Latin Amerika'ya birlik çağrısı yaptı: İnsanlık yok ediliyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar karşısında "tek ses" olmaları için Latin Amerika ülkelerine çağrıda bulundu.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 08:50
Latin Amerika'ya birlik çağrısı yaptı: İnsanlık yok ediliyor
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Ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler’deki Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) VIII. Zirvesi'nde konuşan Petro, Gazze'de "insanlığın yok edildiğini" söyledi.

Petro, Gazze konusunda ortak bir tutum belirlenmesi için Latin Amerika ülkelerinin tümünün dahil olduğu bir toplantı yapılmasını talep etti.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını hatırlatan Petro, "Halihazırda devam eden Filistin-İsrail çatışması yeni bir sorun değildir. Bazı güçler sorunu daha da derinleştiriyor ve Gazze'de insanlık yok ediliyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'yi eleştirerek, İsrail'in Gazze'yi bombalamasına destek olmakla suçladı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Petro'nun Gazze çağrısına Meksika, Brezilya, Honduras, Şili, Saint Vincent ve Grenadinler, Venezuela, Guyana, Bahamalar, Bolivya ve Barbados destek verdi.


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