Lavrov: F-16'ların Ukrayna'da görülmesi halinde askeri karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna semalarında görülmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik bir karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin RT televizyon kanalına konuştu.
Sergey Lavrov, Batı ülkelerinden Ukrayna'ya tedarik edilmesi beklenen F-16 savaş uçaklarının Ukrayna semalarında görülmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik bir karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.
Lavrov, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Elbette askeri-teknik bir karşılık verilecektir" dedi.
Lavrov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin "nükleer beşli" paneli çerçevesinde, F-16 uçaklarının nükleer silah taşımak üzere Ukrayna'ya gönderilmek üzere hazırlanması olasılığı ile ilgili olarak "çok ciddi bir uyarı" sunduğunu kaydetti.
Lavrov ayrıca, "Şimdi F-16 uçakları hakkında konuşuluyor, ki bu uçaklar gerçekten de nükleer silah taşımak üzere donatılabilir. Bunu açıkça söyledik" diye konuştu.
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