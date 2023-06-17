Lavrov: F-16'ların Ukrayna'da görülmesi halinde askeri karşılık vereceğiz

Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 12:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin RT televizyon kanalına konuştu.

Sergey Lavrov, Batı ülkelerinden Ukrayna'ya tedarik edilmesi beklenen F-16 savaş uçaklarının Ukrayna semalarında görülmesi halinde Rusya'nın askeri-teknik bir karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta "Elbette askeri-teknik bir karşılık verilecektir" dedi.

Lavrov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin "nükleer beşli" paneli çerçevesinde, F-16 uçaklarının nükleer silah taşımak üzere Ukrayna'ya gönderilmek üzere hazırlanması olasılığı ile ilgili olarak "çok ciddi bir uyarı" sunduğunu kaydetti.

Lavrov ayrıca, "Şimdi F-16 uçakları hakkında konuşuluyor, ki bu uçaklar gerçekten de nükleer silah taşımak üzere donatılabilir. Bunu açıkça söyledik" diye konuştu.