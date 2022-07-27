Lavrov'dan Etiyopya çıkışı: Ukrayna konusunda ahlaki bir tutum sergiledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopya'yla askeri ve ekonomik alanda iş birliği artıracaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turunun son ülkesi Etiyopya'da Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le bir araya geldi.
Sergey Lavrov, iki ülkenin askeri alanda kapsamlı bir iş birliği olduğunu söyleyerek, "Savunma alanında ortak projeler yapmak için kararlı olduğumuzu bugün ortaya koyduk" dedi.
Lavrov, Etiyopya ve Rusya'nın uluslararası ve bölgesel konularda çok fazla ortak gündeme sahip olduğunu dile getirerek, Etiyopya'da istikrarın korunması için desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.
'ABD ÜLKELERİN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI DUYMUYOR'
Sergey Lavrov, toplantıda, iki ülkenin ekonomik alanda iş birliğini artırması üzerine durduklarını vurguladı.
Lavrov, ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğine dikkat çekerek, ABD ve müttefiklerinin bu prensiplere saygı duymayarak çıkarları için başka ülkelerin iç işlerine karıştığını ileri sürdü.
Lavrov ayrıca, "Etiyopyalı dostlarımız, Ukrayna konusunda ahlaki bir tutum sergiledi" ifadesini kullandı.
Mekonnen de Rusya'ya son 2 yılda ülke içinde yaşanan çatışmada Etiyopya hükümetinin yanında durduğu için teşekkür etti.
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