Lavrov'dan Türkiye'ye teşekkür: Tahıl sevkıyatının yeniden başlamasından memnunuz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin "Ukrayna'nın Türkiye'ye verdiği garantilerin ardından" tahıl ihracat anlaşmasının yeniden başlamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. İki bakan heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasının yeniden başlaması konusunda Türkiye'nin girişiminden memnun olduklarını ifade etti.
Lavrov, Ukrayna'nın Türk tarafına verdiği garantilerin kendilerini rahatlattığını ancak Kiev'in de anlaşmayı sürdürmek için verdiği tüm taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Ülkelerin gıda ihtiyacını karşılamak için tahıl taşıyan Ukrayna gemilerinin güzergahına işaretle Lavrov, "Kiev, Türkiye'nin önerisi üzerine insani (deniz) koridorlarının bir daha askeri amaçlarla kullanılmayacağına dair garantiler imzaladı" dedi
Öte yandan Lavrov, Donbas bölgesinin nüfusunun korunması,"Rusya ile manevi ve dini bağlarını korumak isteyen" yerel halka karşı ayrımcılık yapılmaması gerektiğini ifade etti.
Ürdünlü Bakan Safedi de konuşmasında Suriye krizi, ülkesinin güvenliğini tehdit eden tehlikeler ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için atılması gereken adımlara değindi.
Suriye'nin güneyindeki sorunları ele almak için "Ürdün-Rusya koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu" söyleyen Safedi, "Ürdün Suriye'nin güneyindeki durumun devam etmesi halinde ulusal güvenliği korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir" diye konuştu.
Filistin meselesiyle ilgili olarak Rusya ile "iki devletli çözümün alternatifi olmadığı" konusunda hem fikir olduklarını kaydeden Safedi, aynı zamanda "İsrail'in gerginliği tırmandırmasına" karşı da uyarıda bulundu.
Video Haberler
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Baronun kucağına oturan ‘reisçi’
- Yöneylem Araştırma ortaya koydu: Erdoğan üç isme karşı kaybediyor
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarına seslendi: Kafalarını koparacağım
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- Son Dakika: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
- 2023 için yeniden değerleme oranı belli oldu