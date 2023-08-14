Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifasını açıkladı

Letonya başbakanı Krisjanis Karins kendisinin ve hükümetinin bu hafta içinde istifa edeceğini açıkladı.

Reuters
Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:14
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifasını açıkladı
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Karins düzenlediği basın toplantısında, "Bu perşembe, istifamı ve kabinenin istifasını cumhurbaşkanına sunacağım" dedi.

Letonya yerel haber ajansı BNS'de yer alan habere göre, Karins Cuma günü yaptığı açıklamada mevcut koalisyon ortaklarının kabine değişikliği önerisini reddetmesinin ardından hükümeti yeniden yapılandırmayı umduğunu söylemişti.

Karins'in merkez sağ partisi New Unity, başbakan adayını Çarşamba günü seçmeyi planladığını açıkladı.

Letonya cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics yeni başbakana hükümeti kurması için yetki verebilir. Yeni koalisyon göreve başlamadan önce parlamentoda oylama yapılacak.

Letonya'da bir sonraki parlamento seçiminin 2026'da yapılması planlanıyor.


Letonya istifa Başbakan

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