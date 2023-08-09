Polonya Sağlık Bakanı Niedzielski gelen tepkiler sebebiyle istifa etti

Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:37

Güncelleme: 09.08.2023 - 09:37

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, bakanlığın yeni geçtiği sistemdeki aksaklıkları dile getiren doktorun kimliğini ve kullandığı ilaçları kamuoyuyla paylaşmasının ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Niedzielski'nin paylaşımı sağlık ve siyaset çevrelerinde büyük tepki topladı. Hekimler ve bazı siyasetçiler, Niedzielski'nin yetkisini aşarak kişiye özel bilgilere ulaştığını, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla da doktorun mahremiyetini ihlal ettiğini, kullandığı ilacı açıklayarak hastalığını ifşa etmek suretiyle kişilik haklarını çiğnediğini belirterek, Niedzielski'nin istifa etmesini istedi.



Birkaç gündür süren tartışmaların ardından Niedzielski bugün Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'ye istifasını sundu. İstifayı kabul eden Başbakan Morawiecki, Sağlık Bakanlığı koltuğuna PiS milletvekili doktor Katarzyna Sojka'yı önerdi. Sojka'nın, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayının ardından göreve başlaması bekleniyor.



NE OLMUŞTU?

Poznan Devlet Hastanesi'nde çalışan Piotr Pisula adındaki doktor konuk olduğu özel bir televizyon kanalındaki haber bülteninde sistemde yaşanan aksaklıktan ötürü iki günden beri hastalara reçete yazamadıklarını ifade etmişti. Niedzielski ise, bunun üzerine tüm vatandaşların sağlık bilgilerinin yer aldığı gizli ve güvence altına alınmış bakanlık sistemi üzerinden Doktor Pisula'nın bilgilerine sosyal medya hesabından ifşa etmişti. Niedzielski’nin paylaştığı bilgiler arasında doktorun adı, çalıştığı hastane ve son yazdığı reçete yer almıştı.

