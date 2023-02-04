Letonya, yaptırımların Türkiye dahil üç ülke üzerinden delindiğini öne sürdü

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:37

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 13:37

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, Rusya’ya yönelik yaptırımları delmek amacıyla Türkiye, Kazakistan ve Ermenistan'ın "kullanıldığını" iddia etti.

Estonya ve Litvanya liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından başkent Talin’de konuşan Letonya Başbakanı Karins, "Ticaretle uğraşan şirketlerin malları yasal olarak satmak amacıyla bazı yollar buldukları gayet açık görünüyor. Örneğin; Türkiye, Kazakistan ya da Ermenistan gibi ülkeler üzerinden mallar yeniden Rusya’ya gönderiliyor, çünkü bu ülkeler yaptırımlara uymuyor" ifadelerini kullandı.

VOA'nın aktardığına göre Karins, Avrupa’nın bu üç ülkeyle ticaretindeki artışın geçmişe kıyasla orantısız olduğunu savunarak, yaptırımların delinmesi iddialarına ilişkin bir delil sunmadı ve satışı yapılan ürünlere ilişkin bir ayrıntı vermedi.

Karins, "Çözümlerden biri bu ülkelerle birlikte çalışmak yani yaptırımlara onların da uymalarını sağlamak. İkincisi de Avrupa genelinde yaptırımların delinmesini suç haline getirecek bir yasa çıkarmak, mevcut boşlukları kapatmak" dedi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas da yaptırımların delinmesini engellemek amacıyla, Rusya ile ticaretin tamamen yasaklanması seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.