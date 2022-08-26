Letonya’da Sovyet döneminden kalma 79 metrelik anıt yıkıldı
Letonya’nın başkenti Riga’da Kızıl Ordu’nun Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi simgeleyen 79 metre yüksekliğindeki anıt yıkıldı.
Letonya hükümeti, Sovyet döneminden kalma anıtları kaldırmaya devam diyor. Başkent Riga’daki Zafer Parkı'nda, Sovyetler Birliği döneminden kalma ve Kızıl Ordu’nun Nazilere karşı kazandığı zaferi sembolize eden anıt, iş makinesi kullanılarak yıkıldı.
Letonya Devlet Başkanı Egils Levits yaptığı açıklamada, "Bu anıt, işgali ve birçok insanın bununla bağlantılı anılarını hatırlatıyor. Bu tür bir anıta ihtiyacımız yok" dedi. Belediye Başkanı Martin Stakis de yıkımı "Riga ve tüm Letonya için tarihi bir an" olarak nitelendirdi.
Her yıl 9 Mayıs’ta, 1945’te Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferi anmak için anıtın önünde toplanılıyordu. 1997’de bir grup eylemci anıtı dinamitle yıkmaya çalıştı, ancak patlayıcılar beklenmedik bir şekilde infılak edince 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik işgale başlamasının ardından birçok Avrupa ülkesinde Sovyet dönemine ait semboller kaldırılmaya başlanmıştı.
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