Libya, 163 Bangladeşli yasa dışı göçmeni sınır dışı etti

Libya Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde 163 Bangladeş uyruklu yasa dışı göçmeni sınır dışı ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 09:53
Libya, 163 Bangladeşli yasa dışı göçmeni sınır dışı etti
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Birimden yapılan açıklamada, Libya'da oturum izni bulunmayan yasa dışı göçmenlere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

IOM ile işbirliği içinde Bangladeş uyruklu 163 yasa dışı göçmenin 10 Haziran'da Bingazi'deki Benina Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

49 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan, Libya Özel Görevler Dairesinden yapılan açıklamada, Misrata kenti açıklarında bir teknede Sudan, Etiyopya ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmenin yaklandığı ifade edildi.

Libyalı 2 insan kaçakçısının da gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, göçmenlerin haklarında yasal işlem yapılmak üzere savcılığa teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

 


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