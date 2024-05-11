Libya Kızılayı ülkenin batı açıklarında 7 cesede ulaşıldığını duyurdu

Yayınlanma: 11.05.2024 - 16:26

Güncelleme: 11.05.2024 - 16:26

Libya Kızılayı Sabrata Şubesinden yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin polis ile işbirliği içinde kent açıklarında arama yaptığı belirtildi.

Arama faaliyetinin uzun süre devam ettiği ve 7 cesede ulaşıldığı aktarılırken cesetlerin kimlikleri ve hangi ülkenin vatandaşı olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Libya İçişleri Bakanlığı, son olarak 29 Mart'ta başkent Trablus'un doğusunda yardım çağrısı yapan bir bottaki 130 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurmuştu.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.