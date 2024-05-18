Libya'nın Zaviye kentinde milis gruplar arasında çatışma çıktı

Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki Zaviye kentinde milis gruplar arasında çatışma çıktığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 15:44
Libya'nın Zaviye kentinde milis gruplar arasında çatışma çıktı
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Libya Kızılayı Zaviye Şubesinden yapılan açıklamada, Kızılay Zaviye Şubesinin kentte yaşanan çatışmalarla ilgili acil durum toplantısı yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Kızılayın, kentte çatışan silahlı gruplara bir an önce ateşkese varmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Sivillerin, ambulansların ve halka açık alanların hedef alınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, çatışma bölgesinde mahsur kalan ailelerin tahliyesi için Kızılay ile işbirliği yapılması istendi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kızılay Zaviye Şubesinin sosyal medya hesabından acil durumlarda aranması için telefon numarası da paylaşıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çatışma sırasında bir kişi öldü, bir çocuk da yaralandı.

Zaviye Üniversitesi Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamada ise üniversitenin çatışma bölgesine yakın olduğu ve kentteki güvenlik durumu nedeniyle bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.


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