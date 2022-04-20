Libya Başbakanı Dibeybe, soruşturma talebinde bulundu
Libya Başbakanı Dibeybe, ülkedeki petrol sahalarının kapatılması konusunda soruşturma talebinde bulundu.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara Petrol Sahası ile doğudaki Zeytuna ve Brega Limanı'nda mücbir sebep ilan ederek, üretimin ve ihracatın durduğunu açıklamıştı. Libya Başbakanı Dibeybe duruma ilişkin açıklamada bulunarak bir adım attı.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ve limanların kapatılmasıyla ilgili başsavcılıktan soruşturma talebinde bulundu.
DİBEYBE TALİMAT VERDİ
Başbakan Dibeybe, petrol sahalarının kapatılmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Petrol sahaları ve limanların kapatılması konusunda başsavcılıktan resmi olarak soruşturma açması talebinde bulundum" dedi.
Dibeybe, petrol gelirlerinin kesilmesinin ülke genelinde kalkınmayı olumsuz yönde etkileyeceğini ifade ederek, güvenlik birimlerine petrol sahalarında yaşanan sorunların giderilmesi konusunda talimat verdiğini söyledi.
'HÜKÜMET GÖREVİNİN BAŞINDA'
Dibeybe ayrıca, ülkedeki tüm siyasi tarafları seçimlerin yapılması konusunda gayret göstermeye davet ederek, "Görevimizi başka bir hükümete devredeceğimize dair konuşulanlar ancak zaman kaybıdır. Ulusal Birlik Hükümeti görevinin başında ve iktidarı sadece seçilmiş bir hükümete devredecek" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor. Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarındaki petrol ihracatı, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlasını oluşturuyor.
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