Libya için ‘savaş suçu’ raporu

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Libya’da öte yandan Birleşmiş Milletler’den (BM) “Libya’da çatışan bütün tarafların savaş suçu işlemiş olabileceği” açıklaması dikkat çekti.

Kuveyt ziyareti kapsamında mevkidaşı Ahmed en Nasır es Sabah’la bir araya gelen Menguş, “Yabancı savaşçıların çekilmeye başladığını, bunun mütevazı bir başlangıç olduğunu” söyledi. Çekilmeye dair uyguladıkları strateji konusunda “hâlâ daha kapsamlı bir organizasyon arayışındayız” dedi. BM İnsan Hakları Konseyi’ne bağlı kurulan Bağımsız Araştırma Misyonu’nun Libya raporunda ise ülkedeki iç savaşın tüm taraflarının savaş suçu işlemiş olabileceği belirtildi.

‘WAGNER’CİLER ESİRLERİ VURDU’

Rapor, yüzlerce belgeye ve uydu görüntüsünün yanı sıra Libya, Tunus ve İtalya’da 150’den fazla kişiyle görüşmelere de dayanıyor. Misyonun başkanlığını yapan eski Fas Adalet Bakanı Muhammed Ucar, dünkü basın toplantısında “Araştırmamız, ihtilafın bir dizi tarafının uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini ve potansiyel olarak savaş suçları işlediğini gösterdi” dedi. Raporda Rus paralı asker şirketi Wagner’in ismi özellikle anılıyor. Wagner’e bağlı paralı askerlerin esirleri vurmakla suçlandığı raporda, Wagner çalışanlarının geride bıraktığı bir tablette bulunan haritadan söz ediliyor. Haritada, Hafter destekli doğu güçlerinin geri çekilirken sivil yapıların yakınlarına döşediği mayınların yerlerinin göründüğü, çoğu Rusya’da yapılmış olan bu mayınların evlerine dönen sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı belirtiliyor.

Raporda, geçen haziranda Kasr bin Gaşir bölgesinde kadın ve çocuklar dahil en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği insansız hava aracı saldırısından ise Trablus’taki hükümeti destekleyen güçler sorumlu tutuldu.

BM, Libya’da 20 bin yabancı savaşçı ve paralı asker bulunduğunu tahmin ediyor. Bu savaşçıların ülkeden çıkması ise 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler öncesinde en sık gündeme gelen konulardan. TSK’nin Libya’daki varlığı, 27 Kasım 2019’da dönemin Ulusal Uzlaşı Hükümeti ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı’na dayanıyor. Ankara bu nedenle yabancı askerlerin çekilmesi için yapılan çağrıların kendisini bağlamadığını vurguluyor. Ülkede geçen yıl imzalanan ateşkes ile çatışmalara son verilmiş olsa da siyasi anlaşmazlığın sürmesi seçimleri de tehlikeye atıyor.