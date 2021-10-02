Libya'da seçim için görüşme trafiği hızlandı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Libya aralıkta yapılması planlanan seçimlere ağır aksak ilerlerken Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el Menfi ile başkent Berlin’de bir araya geldi. AA’nın haberine göre görüşme öncesinde Merkel, ülkesinin geçmişte Libya meselesini yoğun bir şekilde ele aldığını belirterek “Çünkü sorunlara ilişkin diplomatik bir çözümün sadece Libya için değil, aynı zamanda Afrika kıtası için de birçok açıdan barışçıl bir etki yapacağına inanıyoruz” dedi.

Menfi ile Libya’daki siyasi süreci ele alacağını ifade ederek Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerin yapılmasının planlandığını ancak bu konuda hâlâ yapılacak çok şey bulunduğunu kaydetti. Libya’daki yabancı askerlerin durumunun da masaya yatırılacağını kaydeden Merkel, “Libya, petrol rezervleri nedeniyle zengin bir ülke ama bu zenginliğin halkının kullanımına sunulması gerekiyor” dedi.

Menfi de Almanya’nın, Libya konusunda olumlu rolünden dolayı Merkel’e teşekkür etti. Libya’ya ilişkin Berlin’de iki konferansın düzenlendiğini anımsatarak “bu sürecin Libyalıları bir araya getirdiğini, ülkede istikrarın sağlanmasına katkı yaptığını” belirtti. Ülkede 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısına ilişkin istişare görüşmeleri ise önceki gün Fas’ta başladı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusunda etkin Temsilciler Meclisi’nden temsilci heyetler, başkent Rabat’ta bir araya geldi. Temsilciler Meclisi’nin geçen ay Abdülhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Uzlaşı Hükümeti’nden güvenoyunu çekme kararı gerilimi artırmıştı.

BM SÜREYİ UZATTI

Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan’ın Riyad’da önceki gün bir araya geldiği de gündeme yansıdı. AA’nın haberine göre görüşmede, “ortak önemi haiz konularda koordinasyonun yanı sıra iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmaların etkinleştirilmesinin ve tüm alanlarda işbirliği ufuklarının güçlendirilmesinin önemi” vurgulandı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri BM’nin Libya’daki görev süresini Ocak 2022’nin sonuna kadar uzattı.