10 yılın ardından… THY Libya’ya seferlere başlıyor
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yolları'nın 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları (THY), önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak" ifadesini kullandı.
THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır" ifadelerini kullandı.
Libya'ya seferlerimiz başlıyor. ????— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 23, 2024
Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır.
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