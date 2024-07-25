Gemi enkazında 4.2 milyon TL değerinde hazine bulundu!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:14

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:14

Grant Gitschlag ve ekibi, 1715 yılında Küba'dan yola çıktıktan sonra karşılaştığı bir kasırga sonrası batan ve toplamda 11 gemiden oluşan iki İspanyol hazine filosuna dalış yaptı.

Hazine filoları, İspanya'ya gümüş taşırken Florida açıklarında batmış ve yaklaşık bin 500 denizci soğuk sulara gömülmüştü.

Gümüş sikkelerden oluşan hazinenin değerinin, 100 bin pounda (yaklaşık 4,2 milyon TL) yakın olduğu duyuruldu.

ON SEFERDEN DOKUZUNDA...

Batıkta hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Grant, basına demecinde şunları kaydetti:

"Çok küçük yaşlardan beri hep bir şeyler bulmaya çalışırdım. Hangi küçük çocuk hazine bulmayı hayal etmez ki? Ancak onlu yaşlarımın sonuna geldiğimde insanların gerçekten bu işi yaptığını fark ettim ve ben de onlara katılmak istedim. Bu yüzden 2014 yılında bir kaptanla anlaştım ve bu işi başlattım. Her zaman bir şeyler bulmayı umuyoruz ve 10 seferden dokuzunda buluyoruz..."

Grant ayrıca, normal şartlar altında bir gemi enkazını araştırırken kırık çanak çömlek parçaları ve metal çiviler gibi nesneler bulduklarını, hatta bir madeni para bulduklarında bile kutlama yaptıklarını söyledi.

"SİKKELER YÜKSEK DEĞERDE"

Sikke yığını, 1715 filosunu oluşturan iki bayrak gemisinden birinin enkazı arasında bulundu, ancak Grant şu anda hangi geminin hangisi olduğundan emin değil.

Dalgıç, sikkelerin Mexico City'de basılmış olabileceğini ve hazine filosunun batmasının o dönem İspanya için büyük bir kayıp olduğunu söylüyor.

Dalgıç ve ekibi, enkazların özel kurtarma haklarına sahip olan 1715 Fleet Queens Jewels LLC şirketi için taşeronluk yapıyordu ve şirket, sikkelerin çoğunun yüksek değerde olduğunu duyurdu.