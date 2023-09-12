MSB'den Libya açıklaması: Arama-kurtarma ekiplerini taşıyan uçak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası bölgeye yardım etmek için gönderilecek 3 nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 07:15
MSB'den Libya açıklaması: Arama-kurtarma ekiplerini taşıyan uçak hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı'nca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.


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