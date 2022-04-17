Libya'daki Fil Petrol Sahası'nda üretim yeniden durdu

17 Nisan 2022 Pazar, 14:09

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin güneybatısındaki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı petrol üretimini durduğunu açıkladı.

SİLAHLI GRUP BASKINI

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamada, dün silahlı bir grubun petrol sahasına girerek, çalışanların üretime devam etmesini engellediği belirtildi. NOC, ham petrol üretiminin durdurulmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar mücbir sebep ilan edildiğini kaydetti.

125 BİN VARİL PETROL ÜRETİLİYOR

NOC, daha önce de Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığını açıklamıştı. Libya'nın güneybatısındaki Merzuk Havzası'ndaki en büyük saha olan Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.