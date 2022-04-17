Libya'daki Fil Petrol Sahası'nda üretim yeniden durdu
Libya'nın güneybatısındaki bir petrol sahasında oluşan beklenmedik bir durum nedeniyle üretimin durdurulduğu açıklandı.
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin güneybatısındaki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı petrol üretimini durduğunu açıkladı.
SİLAHLI GRUP BASKINI
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) tarafından yapılan açıklamada, dün silahlı bir grubun petrol sahasına girerek, çalışanların üretime devam etmesini engellediği belirtildi. NOC, ham petrol üretiminin durdurulmasından dolayı yeni bir duyuruya kadar mücbir sebep ilan edildiğini kaydetti.
125 BİN VARİL PETROL ÜRETİLİYOR
NOC, daha önce de Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta, ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığını açıklamıştı. Libya'nın güneybatısındaki Merzuk Havzası'ndaki en büyük saha olan Fil'de günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.
Video Haberler
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfı’nı ziyaret etti
- Sezonu 600 liradan açmıştı: Eriğin kilosu 90 TL'ye düştü
- KCDP'ye açılan 'kapatma davası'na protesto
- 'Ebeleme' oynarken öğretmeni tarafından keşfedildi: Düny
- Kuzular anneleriyle buluştu
- Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci evine ziyaret
- İstanbul’da akılalmaz olay
- 'Fotoğraf parası' için ortalığı birbirine kattılar
- Şarampole yuvarlanan araçtaki 1'i bebek 6 kişi yaralandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anıldı
- Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan boyalara dikkat!
- Rusya açıkladı: Mariupol'de camidekiler tahliye edildi
- Ahmet Aras'tan Bodrum'daki yangına ilişkin açıklama
- 'Dükkan sahibini değiştirmediğiniz sürece böyle sürer'
- Sinop'taki yangında 1.5 dönüm alan zarar gördü
- Yorumları okuma oranı yüzde 70,5
- Eski Reddit CEO'sundan çok sert 'Elon Musk' çıkışı
- Cristiano Ronaldo'nun kazandığı bonuslar şok etti!
- İzmir'de vapur seferleri iptal edildi