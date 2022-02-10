Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan seçti
Libya’nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti. Öte yandan, mevcut başbakan Dibeybe, iktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini vurguladı.
Libya'da geçen sene 24 Aralık’ta yapılması planlanan ve adaylık krizi nedeniyle iptal edilen devlet başkanlığı seçimlerindeki karmaşa devam ederken, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi yeni başbakan seçtiklerini duyurdu.
Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Bliheg yaptığı açıklamada, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi'nin "hükümete başkanlık etmesi için eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı oybirliğiyle onayladığını" duyurdu.
BATI'DAKİ TEMSİLCİLER KATILMADI
Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmazken, bazı siyasiler seçimlerin zamanında yapılamaması nedeniyle Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’nin görevinin sona erdiğini öne sürdü.
DİBEYBE TANIMADI
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe, "yeni bir geçiş aşamasını veya paralel otoriteyi kabul etmeyeceğini" ve iktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini vurguladı.
BM ve Batılı ülkeler, Dibeybe’nin seçimlere kadar görevinde kalmasını istiyor.
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