Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan seçti

10 Şubat 2022 Perşembe, 21:34

Libya'da geçen sene 24 Aralık’ta yapılması planlanan ve adaylık krizi nedeniyle iptal edilen devlet başkanlığı seçimlerindeki karmaşa devam ederken, ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi yeni başbakan seçtiklerini duyurdu.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Abdullah Bliheg yaptığı açıklamada, Tobruk’taki Temsilciler Meclisi'nin "hükümete başkanlık etmesi için eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı oybirliğiyle onayladığını" duyurdu.

BATI'DAKİ TEMSİLCİLER KATILMADI

Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmazken, bazı siyasiler seçimlerin zamanında yapılamaması nedeniyle Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’nin görevinin sona erdiğini öne sürdü.

DİBEYBE TANIMADI

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe, "yeni bir geçiş aşamasını veya paralel otoriteyi kabul etmeyeceğini" ve iktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini vurguladı.

BM ve Batılı ülkeler, Dibeybe’nin seçimlere kadar görevinde kalmasını istiyor.