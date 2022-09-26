Libya'nın Zaviye kentindeki çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişi öldü

26 Eylül 2022 Pazartesi, 18:08

Libya'da başkent Trablus'un 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinde çıkan çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zaviye'de silahlı gruplar arasında çıkan çatışmaların sona erdiğini söyledi.

Ali, çatışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü, en az 16 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Yerel kaynaklar da hükümet ve kentin önde gelenlerinin dün akşamdan bu yana devam eden çabaları neticesinde taraflar arasında ateşkesin sağlandığını ve çatışmaların durduğunu teyit etti.

Kaynaklar, çatışmaların ardından silahlı grupların kontrol noktalarında değişiklik olmadığını, çatışmalar süresince herhangi bir mevzide diğer grubun kontrolü ele geçiremediğini belirtti.

Başkent Trablus yakınlarındaki Zaviye kentinin bazı ana caddeleri ve Cisr Bir Ganem bölgesinde cumartesi akşamı iki silahlı grup arasında çatışma baş göstermişti.

LİBYA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Libya'nın batısında faaliyet gösteren ve kağıt üzerinde Ulusal Birlik Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında zaman zaman bu tür çatışmalar yaşanıyor.

Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 27 Ağustos'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Yaklaşık 16 saat süren çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 159 kişi de farklı şekillerde yaralanmıştı.