Lindsey Graham’ın ölümünden önce 911’i arattığı ortaya çıktı

CNN'in haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Tommy Tuberville, Graham'ın yaşamını yitirmesinden önce yaşananlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tuberville, "Lindsey (Graham) aradı ve bana, 'Göğüs ağrılarım var, bir şey yapmam gerekiyor.' dedi. Graham'ın danışmanı olay yerine vardığında, 911 ekibi kapıyı açmış ve ona müdahale ediyorlarmış" dedi.

İletişim Direktörü Taylor Reidy, başkent Washington'daki adli tıp ofisinin ön bulgularına göre Graham'ın aort diseksiyonuna bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

CBS'in haberine göre, Graham'ın ölümüne ilişkin nihai otopsi sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn de gazetecilere yaptığı açıklamada, "kötü niyet ihtimalini ortadan kaldırmak" ve internette yayılan iddialara açıklık getirmek amacıyla Graham'ın toksikoloji raporunun yayımlanmasını istedi.

Senatoda 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Aralarında aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'ın da bulunduğu bazı sosyal medya kullanıcıları ise Graham'ın öldürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirmişti.

Graham’ın ölümünden kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç" demişti.

Trump, son telefon görüşmelerinde Graham'ın "Save America Act" (Amerika'yı Kurtar Yasası) tasarısını güçlü şekilde desteklediğini ve bu konuyu da ele aldıklarını sözlerine eklemişti.