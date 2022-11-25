Litvanya, Belarus'u hedef aldı: Lukaşenko da tıpkı Putin gibi bir savaş suçlusu

25 Kasım 2022 Cuma, 14:21

Litvanya Başbakan Ingrida Simonite, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ingrida Simonite, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu ileri sürdü.

2020'den sonra Lukaşenko'nun değiştiğini belirten Simonite, "Ondan önce en azından meşruiyete dair bir ipucu vardı ve Kremlin'le, sonra Brüksel'le, sonra tekrar Moskova'yla flört edebiliyordu ve köşeye sıkıştırılmamıştı. 2020'den sonra, seçim sonuçlarını gerçekten çaldığında artık manevra alanı kalmadı" dedi.

Simonite, "Belarus'taki Rus askeri varlığının 2021 sonu ve 2022 başında arttığını gördüğümüz andan itibaren, ortaklarımıza bunun bizim, Polonya ve tüm bölge için güvenlik durumunu önemli ölçüde değiştirdiğini belirttik" diye konuştu.

Simonite, Lukaşenko'yu Belarus topraklarını Rusya'ya teslim etmekle suçlayarak, "Aslında Belarus topraklarını, mobilize askerlerin eğitimi de dahil olmak üzere Rus ordusu tarafından işletilen bir askeri eğitim alanı olarak Rusya'ya verdi" ifadelerini kullandı.

Belarus uzun zamandır bir tehdit olarak algılandığını belirten Simonite, "Şimdi aynı zamanda Rusya'nın suç ortağı. Lukaşenko, Putin'in oyununun bir parçası. O da tıpkı Putin gibi bir savaş suçlusudur. Ukrayna'ya asker göndermediğini söylüyor, belki de yeterli sayıda savaşçısı yok... Ancak Rus saldırıları Belarus topraklarından başladı, bunu yapmalarına izin verdi" dedi.