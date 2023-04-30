Litvanya: Ukrayna, savaş sona ermeden NATO'ya katılamaz

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'nın, savaş sona ermeden NATO'ya katılamayacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 14:45
Litvanya: Ukrayna, savaş sona ermeden NATO'ya katılamaz
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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu.

Gitanas Nauseda, Ukrayna'nın, savaş sona ermeden NATO'ya katılamayacağını savunarak, "Bu çok zor olur. Biz bunun farkındayız ve Ukraynalılar da bunu biliyor. Pratik bir aşamaya geçmeli, çatışma sona erdiğinde nasıl hareket edeceğimizin aşamalarını ve formüllerini tanımlamalıyız" dedi.

Nauseda, Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin, "Ukrayna'nın üyeliği için bir yol haritası sunacağını" umduğunu dile getirdi.

Nauseda, "Açıkça söyleyeyim, Vilnius'taki en zor nokta bu olacak. Litvanya iddialı bir gündemde ısrar ediyor, ancak bazı ülkeler bu konuda Zelenski'ye yüksek sesle sinyal göndermekte hala tereddüt ediyor" diye konuştu.

NATO'nun eski "açık kapı" formülünü aşması gerektiğini belirten Nausseda, "NATO'nun kapılarının herkese açık olduğunu biliyoruz, ancak bunları kullanmak için pratik algoritmalarımız yok, bu nedenle Ukrayna'nın ittifaka kabul edildiğine ve güvenlik sisteminin bir parçası olabileceğine dair sinyaller göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.


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