Litvanya'da adaylar barajı geçemedi: Seçimler ikinci tura kaldı

Litvanya devlet başkanlığı seçimleri hiçbir adayın yüzde 50 oy oranını geçememesi üzerine ikinci tura kaldı. Mevcut Devlet Başkanı Gitanas Nauseda aldığı yüzde 44,81, Başbakan Ingrida Simonyte ise yüzde 19,50 oy oranı ile 26 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerine katılmaya hak kazanan isimler oldu.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:50
Litvanya'da adaylar barajı geçemedi: Seçimler ikinci tura kaldı
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Litvanya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimleri hiçbir adayın yüzde 50’den fazla oy alamaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Litvanyalılar önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek devlet başkanını seçmek için ülke çapında sandığa gitti. Yerel saatle 07:00’da başlayan oy verme işlemi 20:00’da sona erdi.

Seçmen sayısının yaklaşık 2.4 milyon olduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 59,37 olduğu açıklandı.

Toplam 8 adayın yarıştığı seçimlerin favori adayları mevcut Devlet Başkanı Gitanas Nauseda ile Başbakan Ingrida Simonyte oldu.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre 59 yaşındaki Gitanas Nauseda yüzde 44,81, 49 yaşındaki rakibi ise yüzde 19,50 oranında oy aldı.

Seçimlerin ikinci turu 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Litvanyalılar devlet başkanlığı seçimlerinin yanı sıra çifte vatandaşlık içinde sandık başındaydı.

Yurt dışında yaşayan Litvanyalıların yaşadıkları ülkenin vatandaşlığını alabilmek için Litvanya vatandaşlığından vazgeçmek zorunda olması nedeniyle düzenlenen referandumda vatandaşlara çifte vatandaşlığı kolaylaştıracak bir anayasa değişikliğinin gerekli olup olmadığı soruldu.

Yaklaşık 2.8 milyon nüfusa sahip Litvanya’nın 1 milyona yakın vatandaşı yurt dışında yaşarken, bu kişilerin Litvanya vatandaşlığından çıkmaları durumunda ülkenin bir nüfus kriziyle karşı karşıya kalabileceği gerçeğinden hareketle düzenlenen referandumun geçerli olması için seçmenlerin yarısının, yani 1,2 milyon kişinin katılımı gerekiyordu.

Litvanya Yüksek Seçim Kurulu referandumun geçerli sayılabilmesi için gerekli sayıya ulaşılamadığını bildirdi.


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