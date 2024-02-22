Litvanya'nın çikolata bombası olan tatlısı: İşte leziz Babka tarifi...

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:21

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:21

Babka, geleneksel bir lezzet olarak, içerisinde çikolata veya tarçın gibi çeşitli dolguların bulunduğu, kıvrımlı bir ekmek formunda olan tatlı bir hamur işidir. Günümüzde genellikle çikolatalı olarak yapılsa da, asıl versiyonu tarçınlıdır. "Babka" kelimesi, Polonya ve Doğu Avrupa mutfağıyla ilişkilendirilir ve "büyükanne" anlamına gelir. 19. yüzyılın sonlarında popülerlik kazanmaya başlayan Babka, önceden olduğu gibi genellikle dini kutlamalarda sofraları süslermiş. Özellikle Yahudilerin Şabat ve önemli dini tatillerde yaptıkları challah ekmeğiyle sıkça karıştırılır ve paskalya çöreğiyle de benzerlik gösterir. Peki çikolata bombası olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte leziz Babka tarifi...

BABKA TARİFİ:

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1,5 tatlı kaşığı toz şeker

1/4 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

2 adet yumurta (oda ısısında bekletilmiş)

3,5 su bardağı un

Dolgu kreması için:

125 gram tereyağı

90 gram bitter çikolata (1,5 standart kare paket)

60 gram sütlü çikolata

1/2 su bardağı kakao

3/4 su bardağı pudra şekeri

1/4 silme çay kaşığı tuz

Şurubu için:

1/2 su bardağı esmer şeker

3/4 su bardağı su

Yapılışı:

Ilık sütün içerisine instant mayayı ve şekeri ilave edin.

Karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için üzerini kapatın ve kenarda bekletin.

2 yumurtayı çırpın ve 2 yemek kaşığı kadarını daha sonra üzerine sürmek için ayırın. Kalan yumurtaları ve tereyağını süt ile birleştirin.

Güzelce çırpın.

Derin bir kaseye eklediğiniz unun üzerine bu sıvı karışımı ekleyerek yaklaşık 10 dakika yoğurun.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olmalı.

Pürüzsüz olan hamurun üzerine, kurumaması için bir miktar yağ ekleyip streç film ya da bir bez ile kapatarak yaklaşık 1 saat oda sıcaklığında mayalandırın.

Dolgu kreması için; tereyağı ve çikolataları benmari usulü eritin. Ocaktan aldığınız karışıma pudra şekeri ve kakaoyu ekleyin. Güzelce karıştırın.

Daha rahat sürülebilmesi için, üzeri açık bir şekilde 15 dakika buzdolabında bekletin.

Bu esnada fırını da 180 derecede ısıtmaya başlayın.

Mayalanan hamuru dikdörtgen olarak hafif incelikte açın ve üzerine, kenarlarından 1-2 cm boşluk kalacak şekilde çikolatalı harcı sürün.

Uzun kenarından yuvarlayarak rulo haline getirin.

Ruloyu dikey olarak tam ortadan kesin ve çikolatalı katların görünümünü bozmadan hamurları birbirinin etrafına dolayın.

Önceden yağladığınız, unladığınız ya da yağlı kağıt eklediğiniz kalıba şeklini bozmadan yerleştirin. Bu şekilde de 15 dakika mayalandırın.

Ayırdığınız yumurta sarısını beyaz yerlerine sürün.180 dereceye ayarlı, fansız fırının orta rafına yerleştirin ve üst kısımları altın rengini alana kadar 35 dakika pişirin.

Çörek pişerken şurubu hazırlayın.

Bir tavaya önce esmer şekeri ardından suyu ekleyin.

Kıvam alana kadar orta ateşte, karıştırarak pişirin.

Fırından çıkan çörek biraz soğuyana kadar bekletin ve kalıptan çıkarın.

Üzerine şurubunu ilave edin.

Sıcak bir kahve ile tadını çıkarabilirsiniz.

Afiyet olsun!