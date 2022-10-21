Loch Ness canavarının sırrı çözüldü: Meğer balina penisiymiş

21 Ekim 2022 Cuma, 08:23

Bilim ve keşif alanlarında kaydettiğimiz tüm ilerlemelere rağmen, dünyamızda hala tanımlanamayan veya anlaşılmayan bazı gizemler var; UFO'lar, Bermuda Şetyan Üçgeni, Koca Ayak ve dahi on yaşındaki hayalperest bir çocuğun hayal gücünü cezbedebilecek her şey buna dahil. İskoçya'nın Highlands bölgesinde yer alan Loch Ness Gölü'nde yaşadığına inanılan Nessie ya da diğer adıyla Loch Ness Canavarı da bunlardan biri.

Nessie bugüne dek yılan balıklarıyla ilişkili olabileceği öne sürülen 2019 tarihli bir çalışmada olduğu gibi pek çok bilimsel araştırmanın konusu oldu. Ancak hiçbiri, yakın zamanda, moleküler ekolojist Profesör Matthew Sweet'in teorisi kadar ilgi çekmedi.

"BALİNA PENİSİNDEN İBARET..."

Sweet, sosyal medyada paylaştığı iletisinde, "Eskiden gezginler/kaşifler gördüklerini çizerdi. Birçok deniz canavarı hikayesinin geldiği yer de burasıdır. Loch Ness Gölü Canavarı da bir balinanın penisinden ibarettir..."

Sweet, daha sonra viral hale gelen iletisinde, iddiasını desteklemek ve okuyucuların, popüler kültürde Nessie ile ilişkilendirilen uzun, kuğu benzeri boynu ve kendi savı arasında paralellikler kurmasına yardımcı olmak için balina penislerini içeren bir dizi fotoğraf yayınladı.

İşte, onlardan bazıları:

LOCH NESS CANAVARI EFSANESİ

Loch Ness Canavarı, Nessie olarak da bilinir. İskoç folklorunda, İskoç Dağlık Bölgesi'ndeki Loch Ness Gölü'nde yaşadığı söylenen bir yaratıktır. Genellikle büyük, uzun boyunlu ve sudan çıkıntı yapan bir veya daha fazla hörgüce sahip bir varlık olarak tanımlanır. Yaratığa olan popüler ilgi ve inanç, 1933'te dünyanın dikkatine sunulduğundan beri epey değişime uğramıştır. Varlığı kanıtlanmamıştır ancak, dünya çapında ününü borçlu olduğu 1934 tarihli fotoğrafın oyuncak bir denizaltıya ait olduğu ortaya çıkmıştır. Bilim dünyası, Loch Ness Canavarı'nı bir aldatmaca ve sıradan nesnelerin yanlış tanımlanması olarak kategorize etmektedir.