İstila ettiler: Asi Nehri'nde 'su canavarı' mücadelesi

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:45

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sonbaharın gelmesi ile birlikte Asi Nehri'ni su sümbülleri kapladı. Çok hızlıca yayılması ve ekosistemdeki canlılara zarar veren bir bitki türü olarak bilinen su sümbülleri Asi Nehri'ni tamamen kaplamasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek tekne ile temizleme çalışması yaptı.

Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahip olan ve 98 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunan Asi Nehri'nin şehir merkezi içinde kalan kısımlarında belli bölgelerde köprü ayaklarına tutunan ve nehirde yüzer halde bulunan su sümbüllerini tekne yardımıyla temizleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mahir Çiçek, özellikle son dönemlerdeki nüfus artışı, iklim değişikliğinden su azalması ile birlikte suyun içerisindeki yüksek orandaki azot fosfor gibi değerli besinlerin zirai ilaçlamadan kaynaklı su sümbüllerinin Asi Nehri boyunca çoğalmaya devam ettiğini belirterek, "2015 yılından bu yana başladığımız faaliyetlerde günümüze kadar yaklaşık 388 tonluk atık topladık. Özellikle tarım kaynaklı kirliliğin azaltılması ile bunun temelini yok etme şansımız olur. Bu bir zaman, mücadele meselesi. Aslında iklim değişikliği ile ilgili yapılacak her türlü faaliyet buna hizmet edecek. Su sümbülleri ile ilgili personelimiz ve teknemiz ile özellikle şehrin giriş noktalarından tutmaya çalışıyoruz. Asi Nehri’nin döküldüğü yerde, yani deniz kenarında da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Asi Nehri ile ilgili Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japonya Hükümeti görüşmeler yaparak proje ürettiklerini ve bu projenin 2023 yılı mart ayı itibari ile tamamlanacağını belirten Çiçek, “Asi Nehri ile ilgili yaklaşık 2017 yılından beri bilindiği Asi bir havza ve multidisipliner çalışmalar gerektiren bir nehrimiz. Üzerinde çok kirleticiler var nüfusun artması da buna sebep oldu.

Uluslararası bir sorun, her platformda biz bunu paylaştık. Asi Nehri’nde ki kirlilik denizlerimizi de kirletiyor. 2017 yılından başlayan proje ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Japonya Hükümeti ile yaptığımız görüşmelerde Asi'nin daha temiz hale getirilmesi ve özellikle denizin kirletilmesinin önüne geçebilmek için bir proje ürettik.

Projemiz hem su sümbüllerinin Asi boyunca Samandağ’a dökülmesini engellemek, hem de insan kaynaklı katı atıkların denize dökülmesini engellemeye çalıştık bu proje ile. Yaklaşık 7 aydır çalışıyoruz bu proje üzerinde ve hibe aldık bununla ilgili. Bununla yapacağımız temel faaliyet su sümbüllerini ve atıkların konveyör bant sistemi ve amfibik araç yolu ile düzenli şekilde toplanmasını sağlayacağız. Atıkların denize dökülmemesini sağlamış olacağız bu yolla. Proje 2023 yılı mart ayı itibari ile sonlanacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu da bize bu var olan Asi’nin bu sorunlarını gidermekte katkı sağlayacağını umut ediyoruz” diye konuştu.