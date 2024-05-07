Londra alarmda: Siber saldırganlar, İngiliz ordusunu hedef aldı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:31

Güncelleme: 07.05.2024 - 12:31

İngiltere Savunma Bakanlığı, Çin'in olayla bağlantılı olduğuna dair bir açıklama yapmasa da İngiliz Savunma Bakanı Grant Shapps, daha sonra parlamentoda "personeli desteklemek ve korumak için kapsamlı bir plan" hazırlayacağını söyledi.

Sky News, İngiltere’nin belli bir ülkeyi açıkça suçlamasının olası olmadığını belirtti.

Olayla bağlantılı olarak Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Pekin'in her türlü siber saldırıya karşı olduğunu ve bilgisayar korsanlığı suçlamasının diğer ülkeleri karalamak için siyasi amaçlarla kullanılmasına yönelik her türlü girişimi reddettiğini” söyledi.

Çin Dışişleri sözcüsü, İngiltere'nin olaya yönelik siyasi tepkisine cevaben "İngiliz siyasetçilerin konuyla ilgili açıklamaları saçmadır" diyerek tepki gösterdi.

İNGİLTERE-ÇİN GERGİNLİĞİ

Londra, mart ayında Beijing yönetimini eleştiren İngiliz milletvekillerine ve bir seçim gözlemcisine yönelik iki büyük saldırının arkasında, Çinli bir kuruluşa bağlı Çinli bilgisayar korsanlarının olduğunu açıklamıştı.

İngiltere bir yandan Çin'in yarattığı güvenlik tehditlerini bertaraf etmeye çalışırken diğer yandan ticaret, yatırım ve iklim değişikliği gibi bazı alanlarda Çin ile diyoloğu sürdürmek ve hatta iyileştirmek istiyor.

Ancak, özellikle bu yılın sonunda yapılması beklenen ulusal seçimler öncesinde Çin’in, İngilitere’de casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarına ilişkin kamuoyunda kaygılar giderek artıyor. Birçok İngiliz siyasetçi, Çin’in ülkeleri için oluşturduğu tehdidi açıkça dile getirmeye başladı.

İngiliz hükümetinin üst düzey yetkilisi Mel Stride, veri tabanının harici bir yönetici tarafından idare edildiğini ve siber saldırı esnasında hızla çevrimdışı hale getirildiğini söyledi.