Londra'da Filistin eylemine polis müdahalesi: Yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde yaklaşık 300 kişiyi gözaltına aldı.

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grubun çağrısıyla başkentteki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

Yasağa karşı çıkan eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazdı.

Gruba destek veren göstericilere, Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

Londra Metropolitan Polisi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yasaklı terör örgütü Palestine Action'ın desteklendiği protestoda şu ana kadar yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı." denildi.

Açıklamada, polisin operasyonunun devam ettiği ve gelişmeler hakkında daha fazla bilgi verileceği belirtildi.

İngiltere'de 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınan "Palestine Action" grubuna destek amacıyla 9 Ağustos'ta da eylem düzenlenmiş, polis eyleme katılan 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.