Londra sarsıldı: Kılıçlı adamdan kanlı saldırı
İngiliz polisi, Londra'nın kuzeydoğusunda, Hainault tren istasyonu yakınlarında meydana gelen bıçaklama olaylarının ardından 36 yaşında kılıçlı bir adamı gözaltına aldı.
Metropolitan Polisine göre, şüphelinin bir aracı bir eve sürmesiyle meydana gelen olay terörle ilgili değil.
Polis, araç olayıyla ilgili çağrılar aldıktan sonra olay yerine gitti. Soruşturma sırasında şüphelinin halktan kişilere ve iki memura saldırdığı tespit edildi.
Metropolitan Polis Komiser Yardımcısı Ade Adelekan durumun ciddiyetini vurguladı: "Bu, ilgili kişiler için dehşet verici bir olay olmuş olmalı. Toplumun geneline yönelik devam eden bir tehdit olduğuna inanmıyoruz."
Polis, olayın terörizmle ilgisi olmadığı konusunda kamuoyuna güvence verdi ve başka şüphelileri aramadığını teyit etti.
İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medya platformu X üzerinden endişelerini dile getirdi. Cleverly, "Bu sabah Hainault İstasyonu'nda meydana gelen olayla ilgili olarak düzenli olarak bilgilendiriliyorum. Düşüncelerim olaydan etkilenenlerle birlikte" dedi.
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