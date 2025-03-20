Yunanistan'dan İmamoğlu tepkisi: Erdoğan'ın planlı hamlesi

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:42

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:42

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı İBB yöneticilerinin gözaltına alınması, Türkiye’nin komşusu Yunanistan’da da büyük yankı uyandırdı. Olay, Yunan siyasiler ve basın tarafından yakından takip edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü ve sivil özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Gerapetritis, "Hukukun üstünlüğü ve sivil özgürlüklerden taviz verilmesine müsamaha gösterilemez. Bu özgürlüklere yönelik her ihlal iddiasına ikna edici cevaplar verilmelidir" dedi.

“ERDOĞAN’IN PLANLI HAMLESİ”

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin (NA) milletvekili Angelos Syrigos ise İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını "iyi planlanmış bir hamle" olarak yorumladı.

Syrigos, "Erdoğan, zamanı tam olarak hesapladı. Bu Pazar günü, 23 Mart’ta, CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterecekti. Ama Erdoğan ne yaptı? Önce İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti, ardından gözaltına aldı. Böylece İmamoğlu’nun aday olması halinde, seçim düzen karşıtı bir girişim gibi gösterilecek" ifadelerini kullandı.

Syrigos ayrıca, Erdoğan’ın Avrupa’dan güçlü bir tepki gelmeyeceğini düşündüğünü belirterek, “Erdoğan, gerçekte AB'den güçlü bir tepki gelmeyeceğini bildiği için Avrupalıların kendisini şımarttığını düşünüyor. Kendisini Avrupa savunma şemsiyesinin içinde görmek istediklerini görüyor, bu yüzden de uluslararası tepkiler olmadan iç düşmanlarını tasfiye etmekte kendini özgür hissediyor. Açıkçası basit kınama açıklamaları var” dedi.

“DEMOKRASİYE SALDIRI”

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas da İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Olayı "demokrasiye saldırı" olarak nitelendiren Doukas, "İstanbul’daki gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Seçilmiş bir belediye başkanının, 100’den fazla kişiyle birlikte gözaltına alınması, dostumuz Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir dizi baskının son halkasıdır" diye konuştu.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının, Erdoğan’ın muhaliflerini etkisiz hale getirme çabasının bir parçası olduğunu savunan Doukas, "Bir belediye başkanının tutuklanıp yerine atanmış bir kişinin getirilmesi, demokrasiyi ciddi şekilde zedeleyen bir adımdır" ifadelerini kullandı.

YUNAN MEDYASI GENİŞ YER VERDİ

Yunan basını da İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını manşetlere taşıdı.

Kathimerini gazetesi, "Türk makamları, Erdoğan’ın en büyük rakibini, ana muhalefetin ‘seçim sürecine darbe’ olarak nitelendirdiği suçlamalarla gözaltına aldı" şeklinde haber yaptı.