Londra'nın sembolü yoğun trafik saatinde alev aldı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:24

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:44

İngiltere'nin başkenti Londra'da, kentin sembollerinden olan çift katlı kırmızı renkli otobüs, nedeni bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Londra'nın toplu taşıma sistemi operatörü (TfL), kent trafiğinin yoğun olduğu saatlerde başlayan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TfL yetkilisi Tom Cunnington, "Güvenlik bizim en önemli önceliğimizdir ve yaşananları araştırmak üzere işletmeci London General ve otobüs üreticisi Switch ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Elektrikli otobüsün alev almasına ilişkin konuşan bir görgü tanığı, "Büyük bir patlama sesi duyduk. Dehşete kapıldık" şeklinde konuştu.

Londra itfaiyesi, 25 metrelik bir kordon oluşturulduğunu ve yolların kapatıldığını bildirdi.

Cunnington ayrıca, otobüsün hızla tahliye edildiğini ve bildirilen herhangi bir yaralanma olmadığını söyledi.