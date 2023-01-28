Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden Silahlı Saldırı ihbarı alındığı belirtildi.
Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
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