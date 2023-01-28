Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 22:00
Los Angeles'ta silahlı saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Abone Ol google-news

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde silah sesleri yükseldi. Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.30 sıralarında Beverly Crest Mahallesi'nden Silahlı Saldırı ihbarı alındığı belirtildi.

Polis, 7 kişinin vurulduğu olayda araç içinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yol kenarında oturan 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.


Los Angeles silahlı saldırı

İlgili Haberler

ABD'de 85 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

ABD'de 85 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
ABD'li general, Çin ile savaşmaya hazır olması için orduya çağrıda bulundu

ABD'li general, Çin ile savaşmaya hazır olması için orduya çağrıda bulundu
ABD ve AB yapay zeka alanında iş birliğini artırıyor

ABD ve AB yapay zeka alanında iş birliğini artırıyor

En Çok Okunan Haberler