Los Angeles'taki yangının bilançosu büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Los Angeles'taki yangının bilançosu büyüyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 11:49

Yetkililer, ABD’nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

 


İlgili Haberler

Leonardo DiCaprio Los Angeles'taki yangından etkilenenlere rekor bağışta bulundu

Leonardo DiCaprio Los Angeles'taki yangından etkilenenlere rekor bağışta bulundu
Los Angeles'ta ölü sayısı yükseldi: 'Alev hortumu' uyarısı yapıldı

Los Angeles'ta ölü sayısı yükseldi: 'Alev hortumu' uyarısı yapıldı
Leonardo DiCaprio özel jetle Los Angeles yangınlarından kaçtı!

Leonardo DiCaprio özel jetle Los Angeles yangınlarından kaçtı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler