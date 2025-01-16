Leonardo DiCaprio Los Angeles'taki yangından etkilenenlere rekor bağışta bulundu

Yayınlanma: 16.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 16.01.2025 - 12:49

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese imzalı Dolunay Katilleri filmiyle adından söz ettikten sonra, çevre duyarlılığı ve küresel ısınma mücadelesiyle de dikkat çekiyor.

Son olarak, Los Angeles’taki orman yangınlarından etkilenenlere yardım eli uzattı ve 1 milyon dolar bağışladı.

DiCaprio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Los Angeles orman yangınları şehrimizi harap ediyor. 1 milyon dolar bağışlayarak hem acil ihtiyaçları hem de yangın sonrası kurtarma çalışmalarını destekliyorum" ifadelerini kullandı.

DiCaprio’nun bu anlamlı katkısının yanı sıra, teknoloji devleri de yardım çalışmalarına büyük destek verdi.

Google ve YouTube, Los Angeles bölgesindeki yardım kuruluşlarına 15 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, toplamda 4 milyon dolar bağış yaparken, Disney, Paramount, CAA, Comcast, NBCUniversal, Netflix, Amazon ve Warner Bros. Discovery gibi büyük medya şirketleri de önemli katkılarda bulundu.