Leonardo DiCaprio özel jetle Los Angeles yangınlarından kaçtı!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:51

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:51

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’taki büyük yangınlardan kaçarken özel jetle Meksika’ya seyahat ederken görüntülendi.

50 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, 26 yaşındaki kız arkadaşı, İtalyan model Vittoria Ceretti ve ailesiyle birlikte Los Angeles’tan Meksika'nın Cabo San Lucas bölgesine iniş yaptı.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ



Yangınlar sırasında 100 binden fazla kişi tahliye edilirken, ünlü isimler Tom Hanks, Anthony Hopkins ve Julia Louis-Dreyfus’un evlerinin de alevler içinde kaldığı biliniyor.

DiCaprio’nun çevre savunucusu olarak tanınan bir isim olmasına rağmen, bu tür bir doğal afet sırasında özel jetle seyahat etmesi çevre aktivistleri tarafından eleştirildi.

ÇEVRE HAREKETLERİNE BÜYÜK DESTEK VERİYORDU

Leonardo DiCaprio, kurucusu olduğu Leonardo DiCaprio Vakfı aracılığıyla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarına önemli fonlar sağlamış ve şimdiye kadar 80 milyon dolardan fazla hibe desteği sunmuştu.

Ancak, çevreyi korumaya yönelik bu katkıların yanı sıra sıkça özel jet kullanımı, oyuncuyu ‘ikiyüzlü’ olarak nitelendiren eleştirilerle karşı karşıya bırakıyor.

DiCaprio, yıllardır ‘karbonsuz bir vatandaş’ olduğu iddiasında bulunmasına rağmen, sıkça özel jet kullanımı ve lüks seyahatlerle gündeme geliyor. 2014 yılında Brezilya'daki Dünya Kupası’nı izlemek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait dünyanın en büyük beşinci yatını kiralayan oyuncu, 2016’da Fransa’dan New York’a özel jetle seyahat ettikten sonra hemen New York’tan başka bir jetle Fransa'ya dönmüştü.



DiCaprio’nun çevreci kimliği ve seyahatleri arasındaki bu çelişki, yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Oyuncu, özel jet kullanmaya devam etmesiyle birlikte, çevre savunuculuğuna dair yaptığı açıklamaların ardında hala birçok soru işareti bırakıyor.