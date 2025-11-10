Louvre soygununda fötr şapkalı 'dedektifin' sırrı çözüldü

Louvre müzesi soygununun üzerinden geçen üç haftada, polis olayın arkasında kimin olduğunu ve kraliyet mücevherlerinin nasıl bu kadar kolay çalınabildiğini bulmaya çalışırken, gizemli bir fotoğraf da gündem oldu.

"Fötr şapkalı kişi" kimdi?

Şapkalı şık genç, soygunun yaşandığı pazar günü müzenin dışında fotoğraflandı ve sosyal medyada viral oldu.

Kimliği hakkında teoriler ortaya atıldı.

Polis soygunla ilgili bu süreçte dört kişiyi tutukladı. Ancak fötr şapkalı erkek, bugüne kadar bir muamma olarak kalmıştı.

Bu genç erkeğin kimliği sonunda öğrenildi.

Dedektif filmi aktörü gibi görünen gencin ismi Pedro Elias Garzon Delvaux'du ve 15 yaşındaydı.

Sherlock Holmes hayranı olan genç, müze gezmeye gittiği gün tesadüfen kendisini gerçek bir suç mahallinde bulmuştu.

Polislere ne olduğunu sorduğu sırada, güvenlik kordonunu görüntülemek isteyen bir Associated Press muhabiri tarafından fotoğraflanmıştı.

O ana ilişkin soruya, "Bir soygun yaşandığını bilmiyordum" yanıtı verdi.

Pedro, fotoğrafın viral olduğunu ancak dört gün sonra bir arkadaşının ona "Sen misin?" diye soran bir ekran görüntüsü göndermesiyle öğrendi.

Arkadaşı TikTok'ta beş milyon kez izlendiğini söyledi.

Annesinin arayıp fotoğrafın The New York Times'da yayınlandığını söylemesi onu daha da çok şaşırttı.

Savcı haklarında dava açılan dört kişinin Paris'in kuzeyindeki yoksul bir bölge olan Seine-Saint-Denis'de yaşayan "yerel halktan kişiler" olduğunu söyledi.

Fransa'nın başkentinde en çok ziyaret edilen müzeden 19 Ekim'de 88 milyon euro değerindeki mücevherler çalınmıştı.

Tutuklanan dört kişiden biri kadındı ve yine zanlılardan birinden çocuğu da olduğu kaydediliyor.

Şüpheliler, Seine Nehri yakınlarındaki bir balkondan Apollon Galerisi'ne erişmek için çalıntı bir araca monte edilmiş mekanik asansörle gelmişler, mücevherlerin bulunduğu vitrinleri açmak için bir kesici kullanmışlardı.

Savcılar, hırsızların dört dakika boyunca içeride kaldıklarını ve 09:38'de dışarıda bekleyen iki scooter ile kaçtıktan sonra arabalara geçtiklerini söyledi.

Çalınan eşyalardan biri olan bir taç, kaçış sırasında düşmüş, diğer yedi mücevher bulunamamıştı.

Davadan sorumlu savcı onların sağlam bir şekilde geri getirilebileceğinden hala umutlu olduğunu söylüyor, ancak bu mücevherlerin çoktan yurtdışına kaçırılmış olmasından korkuluyor.

Olaydan bu yana Fransa'nın kültür kurumları çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Louvre, soygunun ardından en değerli mücevherlerinden bazılarını Fransa Merkez Bankası'na devretti.

Müzeye neden eski moda bir yelek ve fötr şapkayla gittiği sorulduğunda Pedro, geçen yüzyılın devlet adamlarından ve kurgusal dedektiflerden ilham alarak son zamanlarda bu şekilde giyinmeye başladığını söyledi.

Fotoğrafı hakkında internette çılgınca spekülasyonlar yapılırken, bazıları fotoğrafın yapay zeka olduğunu dahi savundu.

LOUVRE MÜZESİ'Nİ ADİ SUÇLULAR SOYMUŞ

Öte yandan gerçek polislerse soygunla ilgili dört kişiyi tutukladı.

Paris savcısı, mücevher soygununun organize suç örgütü mensubu profesyonellerden ziyade adi suçlular tarafından gerçekleştirildiğini söylüyor.

Savcı Laure Beccuau bir radyoya verdiği demeçte, soygunun arkasında güçlü bir organize suç çetesinin olmadığını söyledi.