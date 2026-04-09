Lübnan’da ulusal yas ilan edildi

Lübnan, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesinin ardından perşembe günü için ulusal yas ilan etti.

Yetkililer, saldırılarda 200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 1000’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ülke genelinde sağlık sisteminin alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Başbakan Nevaf Selam’ın ofisinden yapılan açıklamada, Selam’ın saldırıları durdurmak amacıyla diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, “Lübnan’ın tüm siyasi ve diplomatik imkânları seferber ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Ulusal yas kapsamında kamu kurumlarının kapalı olacağı, ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği duyuruldu.

Yetkililer, uluslararası topluma da saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, İran destekli Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında bugün Lübnan genelinde “en büyük koordineli saldırılardan birinin” gerçekleştirildiğini açıkladı.