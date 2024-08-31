Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattı

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine çok sayıda füze fırlattığı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 08:22
Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattı
Abone Ol google-news

Yedioth Ahronot Gazetesinin haberine göre, Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden Yukarı Celil'de pek çok noktaya füze fırlattı. Açık araziye düşen füzeler can kaybına sebep olmadı.

Füzelerin fırlatılması nedeniyle Yukarı Celil'de pek çok noktada uyarı sirenleri çaldı.

Öte yandan, Hizbullah, İsrail'e ait askeri mevzileri "Felak" ve katyuşa füzeleriyle vurduğunu duyurdu.

İSRAİL'İN KUZEYİ HEDEF ALINDI

Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefe saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.


hizbullah haberleri Lübnan haberleri saldırı haberleri

İlgili Haberler

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan ve Orta Doğu'da nasıl güç kazandı?

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan ve Orta Doğu'da nasıl güç kazandı?
İsrail'den Lübnan'da suikast girişimi: Hedef alınan kişi kurtuldu

İsrail'den Lübnan'da suikast girişimi: Hedef alınan kişi kurtuldu
Saldırılar ciddi maddi hasara neden oldu... İsrail ordusu, Lübnan'a saldırdı

Saldırılar ciddi maddi hasara neden oldu... İsrail ordusu, Lübnan'a saldırdı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler